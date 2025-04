Carrefour: offre de rachat sur des obligations information fournie par Cercle Finance • 29/04/2025 à 11:44









(CercleFinance.com) - Carrefour annonce le lancement d'une offre de rachat sur sa souche d'obligations existantes d'un milliard d'euros portant intérêt au taux fixe de 2,625% venant à échéance le 15 décembre 2027, offre qui se terminera le 6 mai et dont les résultats devraient être annoncés le 7 mai.



L'objectif de l'offre est de permettre à Carrefour de gérer de manière optimale le profil d'échéance de sa dette et ses liquidités. Parallèlement, il annonce son intention d'émettre sous son programme EMTN de nouvelles obligations à taux fixe libellées en euro.





Valeurs associées CARREFOUR 13,6850 EUR Euronext Paris -0,22%