Carrefour: nomination au sein du Conseil d'Administration 19/02/2025









(CercleFinance.com) - Le Conseil d'administration de Carrefour , lors de sa réunion du 19 février 2025, a désigné, à l'unanimité et avec effet immédiat Madame Marie-Laure Sauty de Chalon, administratrice indépendante, en qualité de Présidente du Comité d'audit et administratrice référente indépendante.



Madame Marie-Laure Sauty de Chalon est membre du Conseil d'administration de Carrefour depuis juin 2017 et membre de son Comité d'audit depuis mars 2023. Elle est, par ailleurs, membre du Comité d'audit du groupe LVMH.





