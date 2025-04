Carrefour, Michelin, Saint-Gobain, Seb, Vinci...les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris

(AOF) - Alten

Le chiffre d'affaires d'Alten a reculé de 0,5% au premier trimestre, à 1,06 milliard d'euro. Il a progressé de 4,2% en France et reculé de 2,8% hors de France. À périmètre et change constants, la baisse de l'activité est de 5,5%, dont un repli de 3,8% en France et de 6,3% hors de France, pénalisée par un jour ouvré de moins qu'en 2024. A jour ouvré constant, le recul économique est de 4,5%. La Défense & Sécurité et l'Energie continuent à progresser. L'Automobile et les Télécoms sont en recul significatif : plus de 10%.

Carrefour

Carrefour a enregistré au premier trimestre un chiffre d'affaires en progression de 2,3% à 22,674 milliards d'euros. Il a progressé de 2,9% en données comparables grâce à l'Amérique latine où ses revenus ont augmenté de 12,2% à 5,72 milliards d'euros. Ils ont en revanche reculé de 1,7% à 10,93 milliards d'euros en France. Le distributeur évoque cependant une " amélioration séquentielle dans l'ensemble des formats par rapport au quatrième 2024, reflétant l'effet positif des investissements prix et le lancement réussi du nouveau programme de fidélité Le Club Carrefour. "

Lagardère

Le groupe d'édition et de distribution de presse et de contenus culturels publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Mersen

Mersen a généré un chiffre d'affaires consolidé pour le premier trimestre 2025 de 305 millions d'euros, en baisse de 6,4% en organique et de 2,5% en données publiées. L'Europe est en légère baisse de 1,4% en organique. Cette évolution tient compte d'une croissance dans les marchés du stockage d'énergie et de l'électronique de puissance pour les réseaux électriques combinée à une baisse sur le marché des semi-conducteurs SiC. En Asie, les ventes sont en retrait, comme attendu, principalement en raison du faible niveau de ventes à destination des fabricants de cellules solaires en Chine.

Michelin

Sur les trois premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires de Michelin a reculé de 1,9 %, à 6,515 milliards d'euros. Le fabricant de pneumatiques signale un recul de 7,3% des volumes, reflétant " la faiblesse des ventes en Première monte dans tous les segments. Il évoque également un effet mix de +2,5% et un effet prix positif. Dans le détail, l'activité Automobile et Deux-roues a connu une légère progression de 1,2 %, tandis que le Transport routier et les Activités de spécialités ont connu respectivement une baisse de 3,5 % et de 7,3 %.

Pierre & Vacances

Au premier semestre de l'exercice 2024-2025, le chiffre d'affaires économique de Pierre & Vacances-Center Parcs a connu un repli limité de 0,9 %, à 760,3 millions d'euros. Ce léger repli est principalement dû à des effets calendaires (le report d'activités sur le second semestre). Franck Gervais, le directeur général estime que " le groupe affiche de bonnes performances et un taux de satisfaction client en hausse, malgré une situation économique compliquée ".

Safran

L'équipementier aéronautique annoncera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Saint-Gobain

A données réelles, au premier trimestre 2025, le chiffre d'affaires de Saint-Gobain progresse de 3,2% à 11,7 milliards d'euros, avec un effet de change négatif de 0,4% (en plus forte baisse en fin de période), et un effet périmètre de +3,9% qui reflète principalement 4 acquisitions récentes renforçant le profil de croissance rentable de Saint-Gobain : CSR en Australie, Bailey au Canada, Cemix en Amérique latine et FOSROC en Inde et au Moyen-Orient. A données comparables, le chiffre d'affaires se repli de 0,3%, pénalisé par l'Europe (-2,2%).

Seb

Le spécialiste du petit électroménager Seb a fait état, pour le premier trimestre 2025, d'un chiffre d'affaires de 1,90 milliards d'euros, en baisse organique de 0,6 %. Les ventes en grand public ont enregistré une croissance organique de 2,8 %. Les ventes de la branche professionnelle, à 234 millions d'euros, ont, comme attendu, connu un repli organique de 21,7%. Le résultat opérationnel d'activité (ROPA) s'est élevé à 50 millions d'euros contre 111 millions un an plus tôt. La marge opérationnelle s'est établie à 2,6 % contre 5,8 %.

Séché Environnement

Le spécialiste des services environnementaux présentera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Spie

Le spécialiste des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications précisera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Vinci

Le groupe de construction et de concessions, Vinci, a conclu le premier trimestre avec des revenus de 16,32 milliards d'euros, en progression de 3,8 %, ou de 1,2 % en organique. Les trois métiers du groupe ont enregistré de " solides performances ". En réelle, l'activité Concessions a connu une augmentation de 8,2 % de ses revenus, soutenue par la hausse du trafic sur les autoroutes et les aéroports. Les Services à l'énergie ont vu leurs ventes s'apprécier de 5,8 %.

Vinpai

Le spécialiste des ingrédients fonctionnels à base d'algues et de végétaux à destination des industriels de l'agroalimentaire et de la cosmétique diffusera son chiffre d'affaires du premier trimestre.