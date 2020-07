Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour-Les objectifs du plan stratégique 2022 confirmés voire dépassés - PDG Reuters • 28/07/2020 à 18:41









PARIS, 28 juillet (Reuters) - Alexandre Bompard, PDG de Carrefour CARR.PA , a déclaré mardi lors d'une téléconférence avec des analystes : * JE PEUX CONFIRMER QUE NOUS ALLONS ATTEINDRE VOIRE DÉPASSER LES OBJECTIFS FINANCIERS ET D'EXPLOITATION DE NOTRE PLAN STRATÉGIQUE 2022 * CARREFOUR CONTINUERA D'ÉVALUER LE MARCHÉ DANS LA MESURE OÙ LA CRISE ACTUELLE PRODUIT DE NOUVELLES OPPORTUNITÉS D'ACQUISITIONS Pour plus de détails, cliquez sur CARR.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris +3.81%