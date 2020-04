Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour-Le dividende réduit de 50% pour l'exercice 2019 Reuters • 20/04/2020 à 17:55









20 avril (Reuters) - Carrefour SA CARR.PA : * LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE CARREFOUR A DÉCIDÉ DE RÉDUIRE DE 50% LE DIVIDENDE PROPOSÉ AU TITRE DE L'EXERCICE 2019 * LE DIVIDENDE SERA DE 0,23 EURO PAR ACTION, CONTRE 0,46 EURO PAR ACTION INITIALEMENT PRÉVU ET 0,46 EURO PAR ACTION VERSÉ EN 2019 AU TITRE DE L'EXERCICE 2018 * LE DIVIDENDE SERA DÉTACHABLE LE 8 JUIN 2020 ET LA DATE D'ARRÊTÉ SERA LE 9 JUIN 2020 Pour plus de détails, cliquez sur CARR.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris +0.86%