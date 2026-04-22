Carrefour-Le CA progresse moins que prévu au T1, ralentissement au Brésil

(Actualisé avec détails)

Carrefour CARR.PA a fait état mercredi d'une progression de son chiffre d'affaires en-dessous des attentes au premier trimestre, sous l'effet du ralentissement de son activité au Brésil.

Les ventes ont progressé de 2,2% à 21,08 milliards d'euros sur la période alors que les analystes attendaient en moyenne une progression de 3,12% du chiffre d'affaires, à 21,83 milliards d'euros, selon un consensus Visible Alpha.

Au Brésil, où les taux d'intérêt élevés pèsent sur la consommation, le chiffre d'affaires a reculé de 0,8% là où les analystes attendaient une progression de 0,6%.

La solide croissance en Espagne (+3,1%) ainsi qu'une amélioration en France ont permis de compenser les difficultés du groupe sur ce marché.

En France, le géant de la grande distribution affiche un chiffre d'affaires en hausse de 1,4%, à 11,14 milliards d'euros, alors que les analystes attendaient 11,11 milliards.

Carrefour a déclaré avoir gagné des parts de marché sur son marché domestique au premier trimestre, grâce à l'ouverture de 88 nouvelles supérettes.

"Carrefour réalise un bon début d’année 2026, avec une croissance solide de chiffre d’affaires, dans un environnement géopolitique et macroéconomique volatil", a déclaré le PDG Alexandre Bompard, cité dans un communiqué.

"Le groupe ne constate pas à ce stade d’impact matériel sur l’activité du groupe lié à la crise au Moyen-Orient", ajoute-t-il.

Lors d'une conférence téléphonique avec les journalistes, le directeur financier de Carrefour, Matthieu Malige, a déclaré que tous les magasins du groupe au Moyen-Orient, opérés par l'intermédiaire de son partenaire franchisé Majid Al Futtaim, restaient ouverts et qu'il n'y avait aucun problème d'approvisionnement ou de stock.

(Rédigé par Etienne Breban, avec Helen Reid, édité par Augustin Turpin et Blandine Hénault)