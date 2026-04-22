Carrefour-Le CA croît mais déçoit au T1, objectifs 2026 confirmés

Carrefour CARR.PA a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires en-dessous des attentes au premier trimestre, en hausse de 2,2% à 21,14 milliards d'euros, et a confirmé ses objectifs financiers pour 2026.

Selon un consensus Visible Alpha, les analystes attendaient en moyenne une progression de 3,12% du chiffre d'affaires, à 21,83 milliards d'euros.

En France, le géant de la grande distribution affiche un chiffre d'affaires en hausse de 1,4%, à 11,14 milliards d'euros, alors que les analystes en attendaient 11,11 milliards, selon le consensus.

"Carrefour réalise un bon début d’année 2026, avec une croissance solide de chiffre d’affaires, dans un environnement géopolitique et macroéconomique volatil", déclare Alexandre Bompard, président-directeur général de Carrefour, dans un communiqué.

"Le groupe ne constate pas à ce stade d’impact matériel sur l’activité du groupe lié à la crise au Moyen-Orient", ajoute-t-il également.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)