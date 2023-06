Carrefour: lancement d'Unlimitail avec Publicis information fournie par Cercle Finance • 15/06/2023 à 15:50

(CercleFinance.com) - Six mois après son annonce, Carrefour et Publicis Groupe font part du lancement de leur joint-venture, du nom d'Unlimitail, pour répondre à la demande croissante du retail media en Europe Continentale, au Brésil et en Argentine.



En six mois, Unlimitail a déjà converti ses 13 premiers partenaires, représentant à eux seuls plus de 120 millions de clients fidèles et 1,5 milliard de pages visitées tous les mois dans le monde, dont Kingfisher France, Galeries Lafayette et Showroomprive.



Unlimitail annonce également ses cinq premiers partenaires média, incluant Le Figaro, JCDecaux, M6, France Télévisions et Brut. Avec ces partenaires, Unlimitail renforce son engagement à proposer une approche globale et intégrée du retail media.