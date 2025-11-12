 Aller au contenu principal
Carrefour-La famille Saadé devient actionnaire de référence
information fournie par Reuters 12/11/2025 à 19:52

La famille Saadé, propriétaire de l'armateur CMA CGM, est devenue le deuxième plus grand actionnaire du groupe Carrefour CARR.PA avec une participation d’environ 4% du capital, a annoncé mercredi le distributeur dans un communiqué.

Cette prise de participation ouvre un nouveau chapitre pour les principaux actionnaires de Carrefour, alors que Peninsula - la société d'investissement privée du milliardaire brésilien Abilio Diniz, décédé en 2024 - a désormais vendu sa participation de 8%, a fait savoir Carrefour dans un communiqué. Les détails financiers n'ont pas été dévoilés.

Carrefour a indiqué que Rodolphe Saadé siègerait au conseil d'administration du groupe en remplacement du représentant de Peninsula, Eduardo Rossi, jusqu'à l'Assemblée générale prévue en 2028. Cette cooptation sera effective à compter du 1er décembre.

"La transformation engagée (par Carrefour), qui allie innovation, exigence opérationnelle et responsabilité environnementale, rejoint les valeurs qui guident nos propres engagements", a commenté Rodolphe Saadé dans ce communiqué.

"En intégrant son conseil d’administration, je souhaite contribuer à cette dynamique et accompagner le développement du groupe dans la durée", a-t-il ajouté.

La société Galfa, contrôlée par la holding familiale Motier (groupe Galeries Lafayette), reste le premier actionnaire de Carrefour avec une participation de 9,46%.

(Mathias de Rozario et Dominique Vidalon; version française Mara Vîlcu et Camille Raynaud, edité par Jean-Stéphane Brosse)

CARREFOUR
