Carrefour-L'épidémie de coronavirus est source d'inquiétude-Bompard

27 février (Reuters) - Alxandre Bompard, PDG de Carrefour CARR.PA , et Matthieu Malige, directeur financier, ont déclaré jeudi au cours d'une conférence de presse que: * LE CORONAVIRUS EST UNE GRANDE SOURCE D'INQUIÉTUDE, POUR LA SANTÉ DU PERSONNEL MAIS AUSSI POUR LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT-PDG * IL EST TROP TÔT POUR FOURNIR DES DÉTAILS SUR L'IMPACT DU CORONAVIRUS SUR LES ACTIVITÉS EN ITALIE-PDG * CARREFOUR EST CONFIANT DANS LE FAIT QUE SA DYNAMIQUE DE RÉDUCTION DES COÛTS SE POURSUIVRA AU-DELÀ DE 2020-DIRECTEUR FINANCIER Pour plus de détails, cliquez sur CARR.PA (Dominique Vidalon)

Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris -3.45%