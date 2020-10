Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour juge prématuré d'évoquer les tendances du T4 Reuters • 28/10/2020 à 09:41









PARIS, 28 octobre (Reuters) - Le directeur financier de Carrefour CARR.PA , Matthieu Malige, a déclaré mercredi aux analystes financiers: * QU'IL EST TROP TÔT POUR ÉVOQUER LES TENDANCES POUR LE T4 * QUE CARREFOUR EST COMPLÈTEMENT PRÊT POUR DIFFÉRENTS SCÉNARIOS DANS TOUS LES PAYS OÙ DE NOUVELLES RESTRICTIONS FACE AU CORONAVIRUS POURRAIENT ÊTRE DÉCIDÉES Pour plus de détails, cliquez sur CARR.PA

Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris -0.92%