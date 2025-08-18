 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Carrefour: JP Morgan Securities sous les 5% du capital
18/08/2025

(Zonebourse.com) - La société J.P. Morgan Securities a déclaré à l'AMF avoir franchi indirectement en baisse, le 13 août 2025, le seuil de 5% du capital de la société Carrefour et détenir, indirectement par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, 4,93% du capital et 4,08% des droits de vote de cette société.

Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Carrefour sur le marché.

CARREFOUR
12,7850 EUR Euronext Paris -0,16%


