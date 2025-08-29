Carrefour: J.P. Morgan dépasse les 5% du capital information fournie par Cercle Finance • 29/08/2025 à 17:30









(Zonebourse.com) - La société J.P. Morgan Chase & Co. a déclaré avoir franchi indirectement en hausse, le 26 août 2025, le seuil de 5% du capital de la société Carrefour et détenir, indirectement par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, 38 301 692 actions Carrefour représentant autant de droits de vote, soit 5,20% du capital et 4,31% des droits de vote de cette société.



Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Carrefour sur le marché. A cette occasion, la société J.P. Morgan Securities plc a franchi à la hausse le même seuil.





Valeurs associées CARREFOUR 12,3650 EUR Euronext Paris -0,36%