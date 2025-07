Carrefour: hausse de 28% du résultat net part du groupe au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 24/07/2025 à 18:29









(Zonebourse.com) - Au premier semestre 2025, Carrefour affiche un chiffre d'affaires de 42,6 MdsEUR, en hausse de 3,3 % en organique et de 4 % en comparable.



L'EBITDA progresse de 3,4 % à 2,25 MdsEUR, tandis que le résultat net part du groupe s'élève à 326 MEUR, contre 254 MEUR un an plus tôt (+28 %).



Le BPA dilué atteint 0,44 EUR, contre 0,34 EUR au S1 2024. Le free cash-flow est en nette amélioration à 308 MEUR, contre -123 MEUR l'an passé .



Le groupe bénéficie d'une forte progression de ses ventes en Amérique latine (+20,7 % en comparable), tandis que l'activité en France reste stable (+0,3 %). La rentabilité progresse également grâce à la réduction des coûts, la croissance du digital et l'amélioration du mix produits.



'Carrefour poursuit sa trajectoire de croissance rentable et de génération de cash, avec des gains de part de marché dans de nombreux pays', souligne

Alexandre Bompard.



Le groupe confirme ses objectifs 2025, notamment un free cash-flow net supérieur à 1,7 MdEUR, un plan d'économies de 4 MdsEUR sur la période 2023-2026.





Valeurs associées CARREFOUR 12,2850 EUR Euronext Paris -0,08%