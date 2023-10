Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour: finalise ses opérations d'acquisition en Roumanie information fournie par Cercle Finance • 31/10/2023 à 18:05









(CercleFinance.com) - Après avoir obtenu l'aval de l'autorité de la concurrence roumaine, Carrefour annonce la finalisation de l'acquisition des opérations du Groupe Louis Delhaize en Roumanie, incluant 10 hypermarchés Cora et 9 Cora Urban.



Cette opération consolide la présence de Carrefour en Roumanie, avec des hypermarchés situés dans des emplacements de première qualité, qui seront convertis aux formats et à l'enseigne Carrefour, indique le distributeur tricolore.





