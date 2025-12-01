 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 115,50
-0,14%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Carrefour finalise la cession de Carrefour Italie au groupe Newprinces
information fournie par Reuters 01/12/2025 à 17:57

Carrefour SA CARR.PA :

* CARREFOUR FINALISE LA CESSION DE CARREFOUR ITALIE AU GROUPE NEWPRINCES

* CARREFOUR ITALIE EST DÉCONSOLIDÉ À COMPTER DU 30 NOVEMBRE 2025

Pour plus de détails, cliquez sur CARR.PA

(Rédaction de Gdansk)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

CARREFOUR
13,4700 EUR Euronext Paris +1,55%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank