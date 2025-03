Carrefour: feu vert pour l'acquisition de Cora et Match information fournie par Cercle Finance • 13/03/2025 à 14:30









(CercleFinance.com) - L'Autorité de la concurrence annonce avoir autorisé le groupe Carrefour à prendre le contrôle des activités françaises du groupe Louis Delhaize (magasins Cora et Match) sous réserve que sept magasins soient cédés à des enseignes concurrentes.



De plus, un contrat de franchise devra être résilié au profit d'une enseigne concurrente, afin que les consommateurs puissent bénéficier d'alternatives suffisantes pour faire jouer la concurrence pour leurs achats de produits de grande consommation.



L'opération est également conditionnée à la cession d'une galerie marchande attenante à l'un des magasins devant être cédés.



L'Autorité a considéré que l'opération n'était pas susceptible de renforcer significativement la puissance d'achat de Carrefour sur les marchés amont de l'approvisionnement en biens de consommation courante, compte tenu de la faible part d'achat que représentent les anciens magasins du groupe Louis Delhaize en France.







