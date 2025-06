Carrefour et VusionGroup testent une nouvelle génération de magasins connectés avec EdgeSense

12 juin 2025 – À l’occasion du salon VivaTech, Carrefour annonce un partenariat avec VusionGroup et le lancement d’une nouvelle génération de magasins connectés basés sur la technologie EdgeSense et Captana pour digitaliser les rayons.



Grâce à la plateforme technologique EdgeSense développée par VusionGroup, qui combine système de rails connectés pour les rayons, vision par ordinateur (Captana), intelligence artificielle, étiquettes électroniques et données ultra précises, Carrefour transforme l’expérience magasin au service de quatre objectifs clés :



Assurer la conformité des plans merchandising avec le suivi visuel automatisé des rayons.



Améliorer la disponibilité en rayon grâce à la détection automatique des ruptures.



Automatiser la vérification des prix et des étiquettes.



Géolocaliser les produits, pour faciliter à la fois le parcours client et les opérations en magasin.



Ces avancées vont permettre de faciliter le quotidien des équipes en magasin, en leur fournissant des outils intelligents, basés sur la data et l’IA, qui identifient les actions prioritaires à effectuer en rayon (prix, promotion, réassort, etc.) et les guident pour réaliser efficacement ces actions.