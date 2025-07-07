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Carrefour et Coopérative U vont fonder une alliance européenne aux achats Concordis
information fournie par Reuters 07/07/2025 à 18:40

Carrefour SA CARR.PA :

* CARREFOUR ET COOPÉRATIVE U ANNONCENT LA CRÉATION DE CONCORDIS, UNE NOUVELLE ALLIANCE EUROPÉENNE AUX ACHATS

* L'ALLIANCE A POUR OBJECTIF, EN MASSIFIANT LES VOLUMES, D’ACCROÎTRE LA COMPÉTITIVITÉ À L’ACHAT DE SES PARTENAIRES

* L'ALLIANCE SERA EFFECTIVE DÈS LES PROCHAINES NÉGOCIATIONS 2026 ET POUR UNE DURÉE INITIALE DE SIX ANNÉES

* L'ALLIANCE A POUR VOCATION DE S’ÉTENDRE À D'AUTRES DISTRIBUTEURS EUROPÉENS

Pour plus de détails, cliquez sur CARR.PA

(Rédaction de Gdansk)

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