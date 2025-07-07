Carrefour et Coopérative U vont fonder une alliance européenne aux achats Concordis

Carrefour SA CARR.PA :
* CARREFOUR ET COOPÉRATIVE U ANNONCENT LA CRÉATION DE CONCORDIS, UNE NOUVELLE ALLIANCE EUROPÉENNE AUX ACHATS
* L'ALLIANCE A POUR OBJECTIF, EN MASSIFIANT LES VOLUMES, D’ACCROÎTRE LA COMPÉTITIVITÉ À L’ACHAT DE SES PARTENAIRES
* L'ALLIANCE SERA EFFECTIVE DÈS LES PROCHAINES NÉGOCIATIONS 2026 ET POUR UNE DURÉE INITIALE DE SIX ANNÉES
* L'ALLIANCE A POUR VOCATION DE S’ÉTENDRE À D'AUTRES DISTRIBUTEURS EUROPÉENS
Pour plus de détails, cliquez sur CARR.PA
(Rédaction de Gdansk)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer