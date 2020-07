Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour est persuadé que la dynamique d'économies de coûts se poursuivra au-delà de 2020-directeur financier Reuters • 28/07/2020 à 19:21









PARIS, 28 juillet (Reuters) - Le directeur financier de Carrefour CARR.PA , a déclaré mardi lors d'une téléconférence avec des analystes : * CARREFOUR EST PERSUADÉ QUE LA DYNAMIQUE D'ÉCONOMIES DE COÛTS SE POURSUIVRA AU-DELÀ DE 2020-DIRECTEUR FINANCIER (Rédaction de Paris)

Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris +3.81%