Carrefour, EssilorLuxottica, Hermès, Michelin, Rexel...les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Carrefour

Carrefour est entré en négociations exclusives avec Paval Holding en vue de céder l'intégralité de ses activités en Roumanie pour une valeur d'entreprise de 823 MEUR. L'opération s'inscrit dans la revue stratégique lancée au début de l'année 2025. Paval Holding est le véhicule d'investissement de la famille Paval, à la tête de Dedeman, champion national du bricolage.

Claranova

Claranova annonce avoir réalisé sur son 1er semestre 2025-26 (juillet-décembre 2025) un chiffre d'affaires de 49 millions d'euros, en recul de 19% en données réelles et de 9% à taux de change et périmètre constants. Dans la continuité du 1er trimestre, il a poursuivi son focus sur le segment Document (PDF), dont les ventes semestrielles ont progressé de 6%, soutenues par une dynamique particulièrement marquée en B2B (+18%).

EssilorLuxottica

Le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 28,491 milliards d'euros en 2025, en croissance de +7,5 % par rapport à l'année précédente, ou de +11,2 % à taux de change constants. Le groupe a profité d'une contribution de toutes les régions et d'une performance du segment Professional Solutions supérieure à celle du segment Direct to Consumer.

Hermès

Hermès International dévoile un résultat net part du groupe de 4,52 milliards d'euros pour 2025, en progression de 5,5% hors contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises en France, au même rythme que les ventes. Le chiffre d'affaires du groupe de luxe a en effet augmenté de 5,5% à taux de change courants à 16 MdsEUR, mais s'est accru de 9% à taux de change constants, dont une progression de 10% de ses ventes au 4e trimestre. En termes de rentabilité, le groupe a vu son résultat opérationnel courant s'accroitre de 7% à 6,57 MdsEUR sur l'ensemble de 2025, permettant donc une amélioration de la marge correspondante de 0,5 point pour atteindre 41%.

Ipsen

Ipsen dévoile un résultat net IFRS en croissance de 28% à 444,5 millions d'euros au titre de 2025, ainsi qu'un résultat opérationnel des activités en hausse de 16,7% à plus de 1,29 MdEUR, soit une marge de 35,2% des ventes totales, améliorée de 2,6 points. A près de 3,68 MdsEUR, ses ventes ont augmenté de 8,1% en données publiées et de 10,9% à changes constants, tirées par les trois aires thérapeutiques (+4,1% en oncologie, +102,5% dans les maladies rares et +9,7% en neurosciences, à changes constants).

Lectra

Lectra publie un résultat net de 25,6 millions d'euros au titre de 2025, en recul de 13% à données réelles, et un EBITDA courant de 79,7 MEUR, en baisse de 8% à données comparables avec une marge correspondante de 15,7%, en diminution de 1,6 point. La marge brute du fournisseur de solutions technologiques pour l'industrie a atteint 369,3 MEUR, soit un taux de marge brute de 72,9% en hausse de 1,3 point, grâce au mix favorable des ventes et à un contrôle strict des coûts de production.

Legrand

Legrand publie un résultat net part du groupe en hausse de 6,7% à plus de 1,24 milliard d'euros au titre de 2025, ainsi qu'une marge opérationnelle ajustée de 20,7% des ventes (20,6% avant acquisitions), en hausse de 0,2 point. Sur l'ensemble de l'année, le chiffre d'affaires du spécialiste des infrastructures électriques et numériques pour le bâtiment ont augmenté de 9,6% pour atteindre 9,48 MdsEUR, dont une hausse organique de 7,7%.

Michelin

Malgré une baisse de ses volumes et des effets de change négatifs, Michelin a réussi à limiter la casse sur l'exercice 2025, grâce à sa stratégie de montée en gamme (mix-produit) et à la croissance des activités hors-pneus. En 2025, les revenus du groupe clermontois ont reculé de 4,4%, à parités courantes, à 26 milliards d'euros. En cause : le repli marqué des volumes de pneus (-4,7%), particulièrement sévère sur les marchés de la première monte.

Neurones

Neurones a conclu l'exercice 2025 avec des revenus 857,2 millions d'euros, en croissance de 5,8%, ou de 5,1% en organique. Sur le quatrième trimestre, le chiffre d'affaires a augmenté de 6,5%, ou +6,2% en organique, à 225 millions d'euros.

Rexel

En 2025, les ventes de Rexel s'élèvent à 19,41 milliards d'euros, soit une légère hausse de 0,7% en données publiées d'une année sur l'autre, et de +2,5% en données comparables et à nombre de jours constant. Son résultat net ressort à 591,4 MEUR, en hausse de 73,4%. Le résultat opérationnel 2025 est de 1,061 MdEUR, contre 845,9 MEUR en 2024, incluant des éléments exceptionnels (restructuration, dépréciation d'actifs, plus-values sur cessions). La marge d'Ebita courant ajusté est de 6% en 2025, en hausse de +10 points de base comparé à 5,9% en 2024.

Sanofi

Sanofi annonce que son conseil d'administration, réuni le 11 février, a décidé de ne pas renouveler le mandat d'administrateur de Paul Hudson. Par conséquent, celui-ci quittera ses fonctions de directeur général le 17 février au soir. Sur proposition du comité des nominations, le conseil a nommé Belén Garijo en qualité de directrice générale. Elle prendra ses fonctions à l'issue de l'AG du 29 avril 2026. Sa candidature en qualité d'administratrice sera également proposée.

Spie

Spie annonce l'acquisition d'INVIZO, une entreprise slovaque spécialisée dans les systèmes de sécurité des bâtiments et les solutions techniques intelligentes. INVIZO est un fournisseur de solutions techniques pour la sécurité des bâtiments et les installations intelligentes. La société est spécialisée dans la conception, la mise en oeuvre, l'intégration et la maintenance de systèmes de sécurité, notamment les systèmes de protection incendie électroniques, le contrôle d'accès, la vidéosurveillance (CCTV), la détection d'intrusion et les installations électriques intelligentes.

Unibail-Rodamco-Westfield

En 2025, Unibail-Rodamco-Westfield (URW) a enregistré un excédent brut d'exploitation de 2,284 milliards d'euros, en hausse de 3,6% à périmètre constant, soutenu par la progression des loyers nets des centres commerciaux (+3,8% à périmètre constant) malgré l'impact des cessions. Le résultat net récurrent atteint 1,452 MdEUR, tandis que le résultat net IFRS s'établit à 1,268 MdEUR. Le résultat net récurrent ajusté par action (RNRAPA) ressort à 9,58 euros, conforme aux prévisions révisées ("au moins 9,50 euros"), et le groupe proposera une distribution en numéraire de 4,50 euros par action au titre de l'exercice, en hausse d'environ 30% sur un an. Sur le plan opérationnel, les ventes des commerçants progressent de +3,9%, la fréquentation augmente de +1,9% et le taux de vacance recule à 4,6%, son plus bas niveau depuis 2017.