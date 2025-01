Carrefour: démission d'un administrateur information fournie par Cercle Finance • 06/01/2025 à 08:18









(CercleFinance.com) - Carrefour fait part d'un changement au sein de son conseil d'administration, à savoir la démission de Stéphane Israël de son poste d'administrateur, décision qui résulte d'exigences nouvelles liées à son évolution professionnelle, à compter de ce 6 janvier.



Le géant de la distribution alimentaire rappelle que Stéphane Israël a contribué aux travaux du conseil d'administration et du comité d'audit, dont il assurait la présidence depuis juin 2018, ainsi qu'en tant qu'administrateur référent depuis juin 2020.





Valeurs associées CARREFOUR 13,54 EUR Euronext Paris 0,00%