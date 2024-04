Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Carrefour: confirme ses objectifs pour l'exercice 2024 information fournie par Cercle Finance • 24/04/2024 à 18:03









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires TTC progresse de +13,5% en comparable (LFL) au 1er trimestre 2024. Il s'établit à 22 156 ME pre-IAS 29, soit une hausse de +12,1% à changes constants. La croissance totale du chiffre d'affaires à changes courants s'élève à +0,4%.



En France, le chiffre d'affaires ressort en léger repli de -0,4% LFL, reflétant une croissance de +0,4% LFL en alimentaire, tandis que le non-alimentaire est en baisse de -7,5% LFL. En Europe, le chiffre d'affaires est globalement stable (-0,2% LFL).



En Amérique latine, le chiffre d'affaires est en hausse de +48,0% en comparable. Au Brésil, le chiffre d'affaires est en hausse de +1,3% LFL (après -2,2% LFL au 4ème trimestre),



Carrefour confirme ses objectifs financiers pour l'exercice 2024 : croissance de l'EBITDA et du Résultat Opérationnel Courant ; Cash-flow Libre Net en ligne avec la trajectoire du plan Carrefour 2026.





