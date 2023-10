Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour: confirme ses objectifs financiers sur 2023 information fournie par Cercle Finance • 25/10/2023 à 17:58









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires TTC progresse de +9,0% en comparable (LFL) à 23 629 ME pre-IAS 29 au 3ème trimestre, soit une hausse de +6,9% à changes constants. La croissance totale du chiffre d'affaires à changes courants s'élève à +0,5%.



Carrefour affiche une progression du chiffre d'affaires de 4,3% LFL en France et de +4,1% LFL en Europe) au troisième trimestre, tandis que l'activité au Brésil reste sous pression (-3,7% LFL).



' Le trimestre a été marqué par la poursuite des tendances observées depuis quelques mois, avec une activité et des comportements clients en ligne avec ceux du trimestre précédent ' indique le groupe.



Le Groupe aborde la fin de l'année avec confiance, anticipant une poursuite des tendances actuelles, et confirme ses objectifs financiers pour l'exercice 2023: croissance de l'EBITDA, du Résultat Opérationnel Courant et du cash-flow libre net.





Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris +0.58%