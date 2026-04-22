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Carrefour confirme objectifs financiers 2026, vise marge opérationnelle en hausse de plus 25 pdb
information fournie par Reuters 22/04/2026 à 17:55

* Carrefour confirme objectifs financiers 2026, après un début d’année jugé conforme aux attentes. * Groupe vise hausse du résultat opérationnel courant, hausse de plus de 25 pdb de marge opérationnelle vs 2025, progression du free cash-flow net vs 2025 (1,565 milliard EUR). * Objectif maintenu de croissance à un chiffre élevé du bénéfice par action ajusté. * Confirmation intervient après ventes T1 en hausse de 2,2% à périmètre comparable, à 21,078 milliards EUR (pré-IAS 29), portées par France (+1,4%) et Espagne (+3,1%). * Brésil recule de 0,8% à périmètre comparable, sur fond de ralentissement de inflation alimentaire à 2% au T1 contre 4,1% au T4 2025. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Carrefour SA published the original content used to generate this news brief on April 22, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

(C) Copyright 2026 - Public Technologies (PUBT) Original Document: https://docs.publicnow.com/886E5C760A78F9C930C934DBFB59C9AA6A67A429

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