Carrefour : confirme la cassure du support oblique des 12,7E information fournie par Cercle Finance • 27/08/2025 à 12:56









(Zonebourse.com) - Carrefour confirme la cassure du support oblique des 12,7E et s'expose à un retour sur le plancher des 12E du 16 juillet.

Mais le risque principal, c'est le retracement du 'plus bas annuel' des 11,75E du 26 juin dernier.





Valeurs associées CARREFOUR 12,3750 EUR Euronext Paris -2,29%