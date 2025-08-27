 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Carrefour : confirme la cassure du support oblique des 12,7E
information fournie par Cercle Finance 27/08/2025 à 12:56

(Zonebourse.com) - Carrefour confirme la cassure du support oblique des 12,7E et s'expose à un retour sur le plancher des 12E du 16 juillet.
Mais le risque principal, c'est le retracement du 'plus bas annuel' des 11,75E du 26 juin dernier.

Valeurs associées

CARREFOUR
12,3750 EUR Euronext Paris -2,29%
2 commentaires

  • 13:15

    CARREFOUR 12.39€ Cette baisse n'est pas un problème.

    Au contraire il faut que la bourse corrige ses excès.

    Ce sera une excellent occasion de racheter sous les 12€

    Bonne chance à tous

