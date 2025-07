Carrefour: cession de 9 magasins en France pour environ 70 ME information fournie par Cercle Finance • 10/07/2025 à 18:10









(CercleFinance.com) - Carrefour annonce la signature d'accords en vue de la cession de 9 magasins en France pour un montant d'environ 70 MEUR



Le groupe annonce la signature de deux accords portant sur la cession de 9 magasins, incluant 5 hypermarchés Carrefour (dont 3 ex-Cora et 1 ex-Casino), 2 Carrefour Market, 1 Carrefour City et 1 magasin Match.



Sept magasins seront repris par Coopérative U : les hypermarchés Carrefour de Publier, Villers-Semeuse et Hérouville, les supermarchés Carrefour Market de Mercin et Vaux et de Crouy ainsi que le supermarché Match de Nancy XXème Corps et le Carrefour City de Paris Poissonnière.



Les magasins d'Argenteuil et de Pavillons-sous-Bois seront repris par Intermarché.



Ces deux opérations devraient être effectives d'ici la fin du premier semestre 2026.









Valeurs associées CARREFOUR 12,4100 EUR Euronext Paris -0,48%