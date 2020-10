Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour cède 60% de sa fintech Market Pay à Anacap Financial Partners Reuters • 30/10/2020 à 08:37









30 octobre (Reuters) - Carrefour SA CARR.PA a annoncé vendredi: * CÈDE 60% DE SA FINTECH MARKET PAY À ANACAP FINANCIAL PARTNERS SUR LA BASE D'UNE VALEUR D'ENTREPRISE DE C.300 MEUR (Bureau de Paris)

Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris -1.73%