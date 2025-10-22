Carrefour: CA +2,1% en comparable au T3, objectifs 2025 confirmés

Le logo de Carrefour

Carrefour a fait état mercredi d'une hausse de 2,1% à données comparables de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, conformément aux attentes, et a confirmé ses objectifs 2025, citant la bonne dynamique commerciale en Europe, l'exécution du plan d’économies et la discipline financière.

Le groupe français de distribution a enregistré un chiffre d'affaires de 22,61 milliards d'euros sur les trois mois à fin septembre. Sa progression est conforme aux attentes des analystes qui anticipaient également une hausse de 2,1%, selon un consensus cité par Jefferies.

En France, le principal marché de Carrefour, les ventes sur la période ont augmenté de 0,7% à données comparables, tirées par l'alimentaire (+1,5%), a précisé le groupe.

