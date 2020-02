Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour Brasil confirme l'existence de discussions avec Makro Reuters • 10/02/2020 à 23:06









CARREFOUR BRASIL CONFIRME L'EXISTENCE DE DISCUSSIONS AVEC MAKRO SAO PAULO (Reuters) - Carrefour Brasil a confirmé lundi avoir ouvert des discussions portant sur la reprise de points de vente appartenant à son concurrent Makro tout en démentant des informations parues la semaine dernière dans la presse locale. La filiale brésilienne du distributeur français a ainsi réfuté vouloir acquérir la branche brésilienne pour un montant de 5 milliards de reais (1,06 milliard d'euros) et assuré que l'opération qu'il souhaite réaliser lui coûtera une somme bien inférieure à ce chiffre. (Tatiana Bautzer, version française Nicolas Delame)

Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris -0.71%