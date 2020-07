Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour Brasil-Accélération des ventes en ligne, désormais rentables Reuters • 28/07/2020 à 18:37









par Gabriela Mello SAO PAULO, 28 juillet (Reuters) - Carrefour Brasil CRFB3.SA a annoncé une nette accélération des ventes dans sa branche e-commerce après que l'annonce mardi de résultats trimestriels plus solides que prévu a fait bondir le titre de sa maison mère de près de 4%. "Notre activité e-commerce a déjà atteint son seuil de rentabilité et la nouvelle plateforme devrait nous aider à maintenir un rythme de croissance pertinent", a déclaré le directeur général Noël Prioux aux analystes et investisseurs présents lors d'une conférence téléphonique. Les bons résultats de Carrefour Brasil CRFB3.SA publiés lundi ont dopé la performance du groupe Carrefour CARR.PA à la Bourse de Paris, qui affichait la deuxième plus forte progression du CAC 40, avec +3,8%. Le groupe Carrefour a lui-même annoncé le même jour après la clôture un bon de 29% de son résultat d'exploitation au premier semestre. La division brésilienne de Carrefour CARR.PA a en effet enregistré une augmentation de 75% de ses revenus sur la période et prévoit un troisième trimestre solide, a précisé Sebastién Durchon, son directeur financier. Carrefour Brasil a ainsi reporté un bénéfice net sur le second trimestre de 713 millions de réals (118,6 millions d'euros) sur une base ajustée, contre 408 millions de réals (67,3 millions d'euros) un an plus tôt. Son bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissements (EBITDA) a également augmenté de 27,5% à 1,4 milliard de réals. La croissance des ventes de la branche e-commerce du groupe brésilien devrait se poursuivre dans les mois à venir, a-t-il indiqué. (Gabriela Mello; version française Juliette Portala)

Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris +3.81%