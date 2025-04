Carrefour: approbation des minoritaires de Carrefour Brésil information fournie par Cercle Finance • 28/04/2025 à 08:17









(CercleFinance.com) - Carrefour annonce que les actionnaires minoritaires de sa filiale Carrefour Brésil ont approuvé le projet d'acquisition de la totalité des actions encore non détenues par le groupe, décision qui 'marque une étape clé dans sa stratégie au Brésil'.



Cette opération permettra la détention à 100% du capital et la radiation des actions de Carrefour Brésil de la Bourse de São Paulo. Le groupe va désormais entamer les prochaines étapes en vue de finaliser la transaction, dont la clôture est prévue pour mi-juin 2025.



'La pleine détention du capital nous permettra de gérer les opérations avec davantage d'agilité, renforçant notre capacité à générer une croissance durable et rentable sur l'un de nos marchés les plus dynamiques', affirme le PDG Alexandre Bompard.





Valeurs associées CARREFOUR 13,8450 EUR Euronext Paris +0,69%