Carrefour annonce son plan stratégique à horizon 2026, s’associe à Publicis
information fournie par Reuters08/11/2022 à 07:52
8 novembre (Reuters) - Carrefour SA CARR.PA :
* NOUVEAU PLAN STRATÉGIQUE, CARREFOUR 2026
* CONFIRME SES INITIATIVES EN E-COMMERCE AINSI QUE L’OBJECTIF DE 10 MD€ DE GMV E-COMMERCE EN 2026
* TRANSFORMATION DE TOUS LES PROCESSUS OPÉRATIONNELS GRÂCE AU DIGITAL ET À UNE ORGANISATION REPENSÉE, CONTRIBUANT À GÉNÉRER 4 MD€ D’ÉCONOMIES DE COÛTS À HORIZON 2026
* VISE 8 MD€ DE CHIFFRE D’AFFAIRES VIA DES PRODUITS CERTIFIÉS DURABLES EN 2026 (+40% VERSUS. 2022)
* AUGMENTE SON RYTHME D’INVESTISSEMENTS ANNUELS À 2,0 MD€ (VERSUS. 1,7 MD€) ET FIXE L’OBJECTIF D’UN CASH-FLOW LIBRE NET SUPÉRIEUR À 1,7 MD€ À HORIZON 2026
* S’ASSOCIE À PUBLICIS POUR DEVENIR UN LEADER DU RETAIL MEDIA EN EUROPE ET EN AMÉRIQUE LATINE
* L’ASSOCIATION ENTRE CARREFOUR ET PUBLICIS SE MATÉRIALISERA PAR LA CRÉATION D’UNE JOINT-VENTURE DÉTENUE À 51% PAR CARREFOUR
* NOUVELLE INITIATIVE AVEC PUBLICIS DEVRAIT PERMETTRE DE DÉPASSER L’OBJECTIF DE 200 M€ DE RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT ADDITIONNELS À HORIZON 2026 (PAR RAPPORT À 2021) ANNONCÉ AU DIGITAL DAY
* PRÉVOIT DE VERSER CHAQUE ANNÉE UN DIVIDENDE EN NUMÉRAIRE, EN CROISSANCE ANNUELLE D’AU MOINS 5%
Texte original sur Eikon: Pour plus de détails, cliquez sur CARR.PA
(Rédaction de Gdansk)
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