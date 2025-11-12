 Aller au contenu principal
Carrefour annonce l'arrivée de la famille Saadé, comme nouvel actionnaire
information fournie par Zonebourse 12/11/2025 à 18:19

Le Conseil d'administration de Carrefour annonce l'arrivée de la famille Saadé, comme nouvel actionnaire de référence de Carrefour avec une participation d'environ 4% du capital.

Le Conseil d'administration de Carrefour a coopté Carrix, entité détenue par la famille Saadé et par CMA CGM.

Cette cooptation sera effective à compter du 1er décembre 2025. Carrix sera membre du comité stratégique du Conseil d'Administration.

Rodolphe Saadé a déclaré : ' La transformation engagée, qui allie innovation, exigence opérationnelle et responsabilité environnementale, rejoint les valeurs qui guident nos propres engagements. En intégrant son conseil d'administration, je souhaite contribuer à cette dynamique et accompagner le développement du Groupe dans la durée. '

Alexandre Bompard, Président - Directeur Général, a déclaré : ' L'engagement, la vision et l'expérience de Rodolphe Saadé apporteront une contribution majeure à notre gouvernance, au développement de notre groupe et à sa création de valeur. '

