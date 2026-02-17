Carrefour affiche un CA à +2,8% en 2025 avec la France et l'Espagne

Carrefour CARR.PA a fait état mardi d'une hausse de 2,8% à données comparables de son chiffre d'affaires annuel, à 91,48 milliards d'euros, le géant français de la grande distribution citant une amélioration de la performance en France et en Espagne.

Dans l'Hexagone, Carrefour renoue avec la croissance et affiche un chiffre d'affaires en hausse de 0,4% en comparable. Le résultat opérationnel courant (ROC) en France ressort à 1,1 milliard d'euros, en progression de 11,3%, hors intégration de Cora & Match.

En Espagne, le groupe français déclare un chiffre d'affaires en hausse de 1,9% avec des progressions à la fois dans l'alimentaire et le non alimentaire.

Carrefour cite toutefois des conditions de marché plus difficiles au Brésil, avec un "contexte macroéconomique défavorable", où le ROC ressort à 709 millions d'euros en 2025, contre 764 millions d'euros l'année précédente.

Le groupe dit par ailleurs aborder l'exercice 2026 "avec confiance" avec la bonne performance du périmètre historique en France et la montée en puissance de Cora & Match, la bonne dynamique commerciale en Espagne et une reprise progressive des volumes au Brésil.

L'INTÉGRATION DE CORA & MATCH PÈSE SUR LE ROC

Sur l'exercice clos le 31 décembre, Carrefour a enregistré un résultat opérationnel courant avant amortissement (Ebitda) en léger repli de 0,4% mais en progression notamment en France et en Espagne.

Le ROC du groupe accuse quant à lui un recul de 102 millions d'euros, à 2,16 milliards d'euros, en raison de l'intégration de Cora & Match. En 2024, le ROC de Carrefour avait atteint 2,28 milliards d'euros.

Le cash-flow libre net hors Italie, où le groupe a cédé ses activités, atteint 1,56 milliard d'euros.

Carrefour a également proposé un dividende de 0,97 euro par action au titre de l'exercice 2025, contre 0,92 euro en 2024.

Le groupe doit présenter mercredi matin les "axes stratégiques, opérationnels et financiers de son nouveau plan stratégique pluriannuel."

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Kate Entringer)