Carrefour: a cédé avec succès 7% du capital de Carmila information fournie par Cercle Finance • 04/06/2025 à 08:40









(CercleFinance.com) - Carrefour annonce le succès du placement de 7% du capital social de Carmila, pour un montant d'environ 171 millions d'euros. Cette cession a été réalisée sur une base de prix de 17,30 euros par action. Un total de 9 866 421 actions Carmila a été cédé par voie de placement privé par le biais d'une procédure de construction accélérée du livre d'ordres.



A l'issue du Placement, Carrefour conserve environ 29,8% du capital de Carmila représentant 41 948 933 actions. Le groupe s'est engagé à conserver l'intégralité de cette participation pour une période de 90 jours après la date de règlement-livraison du Placement, sous réserve de certaines exceptions usuelles.



Carrefour confirme son intention de rester l'actionnaire de référence de Carmila.



Dans le cadre du Placement, Carmila a racheté l'équivalent d'environ 1 million d'euros de ses propres actions et finalise ainsi son programme de rachat d'actions.





Valeurs associées CARREFOUR 13,2350 EUR Euronext Paris -0,26%