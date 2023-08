Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour : -3% vers 17,75E, signal baissier sous 18E validé information fournie par Cercle Finance • 29/08/2023 à 09:30









(CercleFinance.com) - Carrefour décroche de -3% vers 17,75E et valide une 'sortie par le bas' du corridor de consolidation 18/18,6E.

Cette alerte à la baisse -après une longue période de stagnation de 22 séances- devrait se prolonger d'une correction en direction de 17,4E puis du plancher des 16,80E du 7 juillet dernier.





Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris -2.96%