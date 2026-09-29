Carnival vent dans le dos après un bénéfice record

Le croisiériste a dégagé un bénéfice net et des revenus records au troisième trimestre 2026, tandis que ses rendements nets ont progressé de 2,4% à taux de change constants. Le groupe améliore de plus de 150 MUSD sa prévision opérationnelle de bénéfice net ajusté annuel par rapport à sa guidance de juin. Le marché apprécie : le titre progresse de 12% à l'ouverture de Wall Street.

Carnival Corporation a enregistré au troisième trimestre 2026 un bénéfice net publié attribuable au groupe record de 1,9 MdUSD et un bénéfice net ajusté de 2 MdsUSD.

Le bénéfice ajusté par action dilué s'est établi à 1,43 USD, stable sur un an, malgré un impact net défavorable de 0,10 USD par action, soit 131 MUSD, lié aux prix du carburant et aux taux de change. Le BPA dilué publié ressort à 1,40 USD.

Carnival a également enregistré un chiffre d'affaires trimestriel record de 8,44 MdsUSD, contre 8,15 MdsUSD un an plus tôt. Les rendements nets ont atteint un nouveau record et progressé de 2,4% à taux de change constants sur un an, tandis que les rendements de marge brute ont reculé de 1,3%, sous l'effet de la hausse des prix du carburant.

L'EBITDA ajusté s'est élevé à 3 MdsUSD, stable par rapport au niveau record enregistré un an auparavant et supérieur de 110 MUSD aux prévisions de juin.

"Nous avons réalisé un nouveau trimestre de records tant sur le chiffre d'affaires que sur les résultats, avec une accélération de la demande et une discipline encore plus forte sur les coûts qui ont porté les résultats au-delà de nos attentes", a déclaré Josh Weinstein, directeur général de Carnival Corporation.

La dynamique commerciale reste soutenue. Les dépôts des clients ont en effet atteint un record pour un troisième trimestre à 7,6 MdsUSD, soit 500 MUSD de plus que le précédent record établi un an plus tôt. P

Pour l'ensemble de 2026, Carnival améliore ses perspectives opérationnelles de plus de 150 MUSD de bénéfice net ajusté par rapport à sa guidance de juin, malgré un impact défavorable de 150 MUSD lié à la hausse des prix du carburant.

Le groupe vise désormais environ 3,08 MdsUSD de bénéfice net ajusté, un BPA ajusté dilué d'environ 2,24 USD et un EBITDA ajusté d'environ 7,14 MdsUSD. Il prévoit des rendements nets en hausse d'environ 2,3% sur un an à taux de change constants, soit 0,5 point de mieux que sa prévision de juin.

Pour le seul quatrième trimestre, Carnival anticipe des rendements nets en hausse d'environ 1,7% à taux de change constants par rapport aux niveaux records de 2025