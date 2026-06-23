Carnival prévoit un bénéfice inférieur aux estimations pour le trimestre en cours en raison de la hausse des coûts du carburant

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire du directeur général issu de la conférence téléphonique au paragraphe 8, mise à jour des cours de l'action au paragraphe 1)

Carnival Corp CCL.N a annoncé mardi des prévisions de bénéfices pour le troisième trimestre inférieures aux estimations, les coûts élevés du carburant et les tensions géopolitiques continuant de peser sur ses marges, ce qui a entraîné une baisse d'environ 5% de son cours de bourse.

Les opérateurs de croisières, fortement dépendants du fioul et du gazole marin, sont confrontés à un environnement d’exploitation plus difficile depuis que le conflit au Moyen-Orient a exacerbé les craintes d’une perturbation prolongée de l’approvisionnement.

Carnival a également publié un chiffre d’affaires du deuxième trimestre inférieur aux attentes et a indiqué que l’instabilité géopolitique avait pesé sur les réservations, en particulier pour les itinéraires européens en Méditerranée, les plus proches du conflit.

La société — le seul grand opérateur de croisières américain qui, en règle générale, ne couvre pas ses risques en carburant — a déclaré avoir « surmonté des vents contraires géopolitiques extrêmes et une hausse de près de 30% des coûts de carburant » au cours du trimestre.

Son chiffre d’affaires de 6,66 milliards de dollars pour le trimestre clos le 31 mai s’est révélé inférieur aux estimations des analystes, qui s’élevaient à 6,69 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Carnival a toutefois précisé que son carnet de réservations pour le second semestre était supérieur à celui de l’année dernière, grâce à une forte demande de la part des voyageurs les plus aisés.

Le bénéfice trimestriel ajusté de Carnival, à 41 cents par action, a dépassé les estimations de 35 cents.

“Nos performances opérationnelles supérieures aux prévisions au deuxième trimestre et nos efforts accélérés en matière de réduction des coûts compensent la modération que nous avons intégrée dans nos perspectives pour le second semestre, compte tenu de l’impact du conflit prolongé”, a déclaré le directeur général Josh Weinstein lors d’une conférence téléphonique post-publication des résultats.

La société prévoit un bénéfice par action ajusté trimestriel d’environ 1,35 dollar, contre des estimations de 1,42 dollar.

Elle prévoit que les coûts annuels ajustés des croisières, hors carburant, s’élèveront à environ 2,4% à taux de change constant, contre une prévision antérieure de 3,1%.

Ses concurrents, Royal Caribbean RCL.N et Norwegian Cruise Line Holdings NCLH.N , ont également fait état de pressions liées aux coûts du carburant lors de la publication de leurs résultats du premier trimestre.