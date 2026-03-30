Carnival étoffe son offre printanière 2027, le titre progresse
information fournie par Zonebourse 30/03/2026 à 18:19
P&O Cruises annonce le lancement de cinq nouvelles croisières à bord du Britannia prévues en avril 2027, combinant courts séjours, itinéraires de 7 nuits et une offre étendue de 14 nuits. Le programme comprend notamment une croisière de 14 nuits reliant l'Espagne, la France et les fjords norvégiens, tandis que les croisières de 7 nuits incluent des escales en Espagne et en Norvège. Enfin des mini-croisières de 3 et 4 nuits sont aussi mises en place vers la Belgique et la France. Tous les départs s'effectuent en aller-retour depuis Southampton, facilitant l'accès pour la clientèle britannique.
Ruth Venn, vice-présidente associée ventes et distribution, souligne que "ce programme offre davantage de flexibilité, des courts séjours aux voyages plus immersifs, tout en maximisant les opportunités de réservation pour les partenaires".
Le titre Carnival progresse de 1% à Wall Street mais affiche une contraction de l'ordre de 20% depuis le début de l'année, subissant de plein fouet la hausse des cours du pétrole.
Ce matin Bank of America confirme son conseil à l'achat sur le titre Carnival, mettant en avant des résultats du 1er trimestre supérieurs aux attentes, avec un BPA et un rendement net meilleurs que prévu, ainsi que l'annonce d'un nouveau programme de rachat d'actions de 2,5 Md$.
Selon le broker, les perspectives de long terme restent aussi attractives avec le plan "Propel" visant plus de 50% de croissance du BPA d'ici 2029 et un ROIC supérieur à 16%, malgré une volatilité à court terme liée aux coûts du carburant.
L'analyste évoque aussi un potentiel de retour aux actionnaires significatif, estimé à 14 MdsUSD d'ici 2029, soit plus de 40% de la capitalisation actuelle.
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