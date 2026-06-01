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Carnival étend le soutage au GNL en Amérique latine et dans les Caraïbes occidentales
information fournie par Zonebourse 01/06/2026 à 15:46

Le groupe de croisières renforce ses capacités d'avitaillement dans la région avec une première opération de soutage au gaz naturel liquéfié à Roatán, au Honduras.

Carnival Corporation annonce avoir réalisé la première opération de soutage au gaz naturel liquéfié (GNL) en Amérique latine et dans les Caraïbes occidentales, en ravitaillant le navire Carnival Jubilee à Isla Tropicale, sur l'île de Roatán au Honduras, grâce à une solution mobile d'avitaillement.

Cette nouvelle capacité doit renforcer le rôle de Roatán (Honduras) au sein des itinéraires de croisière de la région, tout en soutenant la stratégie de décarbonation du groupe, qui vise la neutralité carbone de ses opérations maritimes d'ici 2050. Le GNL permet de réduire les émissions directes de carbone jusqu'à 20% et limite presque totalement les émissions d'oxydes d'azote, d'oxydes de soufre et de particules fines.

Pionnier de cette technologie dans le secteur depuis 2018, Carnival exploite actuellement 11 navires capables de fonctionner au GNL et prévoit d'en ajouter 7 supplémentaires d'ici fin 2033.

Depuis l'ouverture d'Isla Tropicale en 2009, le groupe a investi 93 MUSD sur le site, qui a accueilli près de 9 millions de visiteurs et généré environ 750 MUSD de retombées économiques pour Roatán. La destination soutient plus de 1 300 emplois locaux.

Le titre Carnival reculait de près de 1,5% peu après l'ouverture de Wall Street.

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