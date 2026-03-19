Carnival enrichit son offre en Alaska avec de nouvelles expériences immersives
information fournie par Zonebourse 19/03/2026 à 17:14
Carnival fait savoir que sa compagnie Princess Cruises lance quatre nouvelles expériences immersives dans le cadre de son programme "North to Alaska" pour la saison 2026, via ses 8 navires opérant en Alaska.
Cette initiative accompagne une saison record comprenant 180 départs et 19 destinations, marquée notamment par l'arrivée du nouveau navire "Star Princess".
Parmi les nouveautés figurent une journée dédiée aux glaciers avec commentaires d'experts et accès privilégié, une présentation immersive d'introduction à l'Alaska ou encore une série de concerts intimistes "Fire & Ice".
John-Paul Lamb, vice-président divertissement, indique que le programme vise à "rapprocher les passagers de l'esprit, de la culture et de la beauté naturelle de l'Alaska". Ces nouveautés complètent des expériences déjà proposées, telles que des interventions d'experts locaux, des activités culturelles, des programmes éducatifs et des divertissements en lien avec la région.
Le titre Carnival progresse de 0,5% à Wall Street mais affiche toujours un repli de près de 21% depuis le début de l'année, notamment plombé par la hausse des cours du carburant.
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