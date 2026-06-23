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Carnival Corp recule après avoir annoncé des prévisions de bénéfices pour le troisième trimestre inférieures aux estimations
information fournie par Reuters 23/06/2026 à 18:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

23 juin - ** L'action de l'opérateur de croisières Carnival Corp

CCL.N recule d'environ 6 % à 28,57 dollars ** La société prévoit un bénéfice au troisième trimestre inférieur aux estimations, l'impact persistant de la hausse des prix du carburant continuant de peser sur les marges de l'opérateur de croisières dans un contexte de tensions géopolitiques

** La société table sur un BPA ajusté d’environ 1,35 $ au troisième trimestre, contre des estimations des analystes à 1,42 $ – données compilées par LSEG

** La société a dépassé les estimations de bénéfices du deuxième trimestre et affirme avoir “surmonté des vents contraires géopolitiques extrêmes et une hausse de près de 30 % des coûts de carburant” au cours dela période

** Jefferies estime que les résultats de CCL devraient avoir un impact légèrement négatif sur le cours de l'action

** À la clôture d'hier, CCL affichait une baisse de 6,6 % depuis le début de l'année

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