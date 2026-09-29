Carnival Corp en forte hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel

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29 septembre - ** L'action de l'opérateur de croisières Carnival Corporation CCL.N progresse d'environ 13% à 25,04 dollars

** La société relève ses prévisions de bénéfice annuel après avoir dépassé les estimations pour le troisième trimestre, grâce à l'engouement des consommateurs aisés pour les voyages et les loisirs

** La société prévoit un bénéfice par action ajusté de 2,24 dollars pour l'ensemble de l'exercice, contre une prévision antérieure d'environ 2,22 dollars

** Affiche un chiffre d'affaires de 8,44 milliards de dollars au troisième trimestre, contre 8,30 milliards attendus par les analystes – données compilées par LSEG

** Annonce un bénéfice trimestriel ajusté de 1,43 dollar par action, dépassant les estimations de 1,36 dollar

** Les actions de ses concurrents Norwegian Cruise Line

NCLH.N ont progressé d’environ 4% et celles de Royal Caribbean Cruises RCL.N d’environ 6%

** Depuis le début de l'année jusqu'à la dernière clôture, le titre a perdu 27,50%