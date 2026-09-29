Carnival Corp dépasse les prévisions de chiffre d'affaires pour le troisième trimestre

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L'opérateur de croisières Carnival Corp CCL.N a dépassé mardi les estimations de Wall Street concernant son chiffre d'affaires du troisième trimestre, grâce à la demande soutenue des consommateurs aisés pour les voyages et les loisirs, notamment les croisières.

La société a publié un chiffre d'affaires trimestriel de 8,44 milliards de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 8,30 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.