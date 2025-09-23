Carnival Corp. augmente après que Stifel a relevé son prix cible

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 septembre - ** Les actions du croisiériste Carnival Corp

CCL.N augmentent de près de 2 % à environ 31,2 $ dans les transactions de pré-marché, après que Stifel ait augmenté le prix cible de 34 $ à 38 $; maintient la cote "achat"

** Le nouveau prix cible représente une hausse de 23,7 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Nous nous attendons à ce que CCL soit en position de battre/augmenter une fois de plus lorsqu'elle publiera ses résultats le 29 septembre sur la base d'une demande et d'une tarification toujours fortes pour les produits d'habillage - Stifel

** Les réservations restent saines et CCL n'a pas constaté de détérioration des dépenses de ses clients à bord

** 22 courtiers sur 28 évaluent l'action à "acheter" ou plus et six à "conserver"; leur prévision médiane est de 33 $ - selon les données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, les actions ont augmenté d'environ 23 % depuis le début de l'année