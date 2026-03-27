Carnival chute et réduit ses prévisions de bénéfices annuels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 mars - ** Les actions du croisiériste Carnival Corp

CCL.N ont baissé d'environ 3 % à 24,71 $ ** Réduit ses prévisions de bénéfices annuels en raison de la hausse des coûts du carburant qui pèse sur les marges dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes

** Le bénéfice par action ajusté annuel devrait s'élever à environ 2,21 $, alors que les prévisions précédentes allaient jusqu'à 2,48 $

** Les prévisions sont basées sur le carburant acheté en mars et début avril, le baril de Brent étant supposé atteindre 90 dollars en moyenne pour le reste des mois d'avril et de mai, 85 dollars au troisième trimestre et 80 dollars au quatrième trimestre, plutôt que sur les prix au comptant

** Annonce un rachat d'actions de 2,5 milliards de dollars

** L'action avait gagné 22,6 % en 2025