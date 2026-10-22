Carney se rend en Turquie pour tenter de réduire la dépendance commerciale vis-à-vis des États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le dirigeant canadien effectue sa première visite bilatérale à Ankara

* Carney et Erdogan s'apprêtent à signer un accord de coopération

* Le Canada cherche de nouveaux partenaires internationaux face à l'hostilité de Trump

(Ajout de l'arrivée de Carney à Ankara au paragraphe 4)

par Maria Cheng et Tuvan Gumrukcu

Le Premier ministre canadien Mark Carney rencontrera jeudi le président Tayyip Erdogan en Turquie, à l’occasion de la première visite bilatérale d’un dirigeant canadien, alors qu’il cherche à renforcer les liens commerciaux et à réduire la dépendance vis-à-vis des États-Unis.

Carney et Erdogan devraient signer une déclaration visant à approfondir la coopération dans quatre domaines, dont la défense et l’énergie, a indiqué une source proche du dossier. Une source diplomatique turque a précisé que les relations bilatérales seraient élevées au rang de « partenariat stratégique ».

Carney mène actuellement une tournée commerciale mondiale qui, espère-t-il, aidera à protéger le Canada d’une guerre commerciale avec les États-Unis, où le président Donald Trump a imposé des droits de douane massifs et remis en cause la souveraineté de ce pays voisin.

L’avion de Carney a atterri dans la capitale turque, Ankara, à 08 h 00 GMT, et il devait rencontrer Erdogan au palais présidentiel vers 12 h 00 GMT.

La Turquie, membre de l’OTAN, recherche de nouveaux investissements et de nouvelles collaborations pour son industrie de la défense en plein essor, ses nouvelles centrales nucléaires et son secteur minier.

Le bureau de Carney a indiqué que cette visite visait à « positionner le Canada comme un partenaire clé en matière de commerce et d’investissement ». Il devrait rencontrer d’éminents chefs d’entreprise turcs au cours de ce déplacement, a précisé une source diplomatique turque.

Des mesures concrètes susceptibles d’être prises dans les domaines du commerce, des investissements, de l’industrie de la défense, de la sécurité et de l’énergie seront discutées au cours de ce voyage, a précisé la source turque.

Bien que les échanges commerciaux entre le Canada et la Turquie soient minimes – la Turquie représentait moins de 0,3 % du commerce total de marchandises du Canada, soit 4,34 milliards de dollars canadiens (3,09 milliards de dollars américains) –, le commerce bilatéral a augmenté de près de 50 % au cours des cinq dernières années.

“Ce voyage s’inscrit dans la nécessité géopolitique de signaler aux Américains que nous ne restons pas les bras croisés à les attendre”, a déclaré Bessma Momani, professeure de sciences politiques à l’université de Waterloo.

Au cours de l’année écoulée, le Canada a signé plus de 20 accords commerciaux dans le cadre de l’initiative de Carney visant à doubler les exportations hors États-Unis au cours de la prochaine décennie. Il s’est rendu à Pékin en janvier pour rétablir les relations tendues avec la Chine , concluant un accord qui a réduit considérablement les droits de douane sur les véhicules électriques et le colza.

Malgré les critiques selon lesquelles la Chine constituerait un risque pour la sécurité – les autorités canadiennes ayant précédemment constaté que ce pays s’était ingéré dans au moins deux élections fédérales –, Carney a décrit la Chine comme un partenaire commercial “plus prévisible” que les États-Unis.

Cependant, le Canada destine toujours près de 70 % de ses exportations aux États-Unis.

La répression menée par la Turquie contre l’opposition depuis 2024 et les arrestations visant la communauté LGBTQ+ ont suscité des critiques. Mais Carney s’est moins concentré sur les droits de l’homme que ses prédécesseurs.

“Carney devra trouver un équilibre très délicat en Turquie entre ouvrir de nouvelles perspectives économiques pour le Canada et tenter de préserver le rôle de puissance intermédiaire du pays dans la lutte pour l’égalité”, a déclaré Anna Agathangelou, professeure de sciences politiques à l’université York.

Ankara affirme que le pouvoir judiciaire est indépendant et nie que les enquêtes ou les procédures judiciaires soient motivées par des considérations politiques.

Lors du sommet des dirigeants de l’OTAN en juillet, Carney et Erdogan ont entamé des négociations en vue d’un accord de libre-échange, dans le cadre desquelles la Turquie a également accepté de rejoindre la Banque canadienne de défense, de sécurité et de résilience en tant que membre fondateur.

La Turquie a mené des discussions avec la société d’ingénierie canadienne AtkinsRealis < ATRL.TO > ainsi qu’avec la Korea Electric Power Corporation sud-coréenne et la State Power Investment Corporation chinoise au sujet de la construction éventuelle de ses deuxième et troisième centrales nucléaires prévues.

En 2024, le Canada a levé les contrôles à l’exportation d’armes vers la Turquie, y compris ceux portant sur la technologie optique utilisée dans les drones que la Turquie exporte vers des dizaines de pays. Le Canada exporte principalement des lentilles, des avions et des produits électroniques vers la Turquie, et importe des dispositifs médicaux, des navires de pêche, des moteurs d’avion et des bijoux.

(1 $ = 1,4052 dollars canadien)