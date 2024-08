Carmine De Franco rejoint BNP Paribas Asset Management

Carmine De Franco vient de rejoindre BNP Paribas Asset Management en tant que responsable de l’équipe de gestion de portefeuilles quantitatifs en actions, peut-on lire sur Linked-In. Il a donc quitté Ossiam, l’affilié de Natixis Investment Managers dédié aux ETF, où il travaillait depuis plus de douze ans. Il était arrivé en 2012 au sein de la boutique en tant qu’analyste quantitatif, et y était dernièrement responsable de la recherche. Avant cela, il était chercheur universitaire, après avoir effectué un doctorat en probabilité et finance à l’Université de Denis Diderot.