(CercleFinance.com) - Carmilla efface la résistance des 16,48E du 29 janvier et 22 avril et se hisse vers 17E, le titre retrace son meilleur niveau et plafond historique des 3/4 janvier 2020 puis 15 août 2022.

Après le rebond survenu sur 13,2E, le franchissement des 17,2E validerait un objectif de 21,2E.





Valeurs associées CARMILA Euronext Paris +2.67%